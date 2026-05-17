Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 17 мая 2026Мир

Австрийский политик назвал Евросоюз рассадником всего зла

Австрийский политик Грос: Брюссель хочет, чтобы «все спрыгнули со скалы»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Брюссель хочет, чтобы «все спрыгнули со скалы», заявил австрийский политик Геральд Грос. Об этом пишет газета «Известия».

Он назвал Европейский союз «рассадником всего зла» и «конгломератом психически нездоровых нарушителей закона». Грос раскритиковал неудачную миграционную политику ЕС. По его мнению, он потерпел «сокрушительный провал» в этой области за 11 лет, так как не смог защитить свои границы.

По словам Гроса, ЕС делает все для коллективного упадка стран-участниц. «Им недостаточно, чтобы Греция, Италия или Испания прыгнули со скалы — они хотят, чтобы все прыгнули со скалы», — указал он.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ЕС может распасться после урегулирования на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о выходе российских военных к Пискуновке

    В Ираке обнаружили еще одну секретную базу Израиля

    Российский военный уничтожил почти 40 дронов ВСУ за день

    Нарушивший воздушное пространство Латвии неизвестный дрон оказался украинским

    Всемирно известный иллюзионист посетил Украину

    Стало известно о важном продвижении российских военных в ДНР

    На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса

    Немецкий эксперт предупредил о последствиях отказа от переговоров с Россией

    Семак высказался о победе «Зенита» в чемпионате России

    Часть Запорожской области вновь осталась без электричества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok