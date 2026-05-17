Австрийский политик Грос: Брюссель хочет, чтобы «все спрыгнули со скалы»

Брюссель хочет, чтобы «все спрыгнули со скалы», заявил австрийский политик Геральд Грос. Об этом пишет газета «Известия».

Он назвал Европейский союз «рассадником всего зла» и «конгломератом психически нездоровых нарушителей закона». Грос раскритиковал неудачную миграционную политику ЕС. По его мнению, он потерпел «сокрушительный провал» в этой области за 11 лет, так как не смог защитить свои границы.

По словам Гроса, ЕС делает все для коллективного упадка стран-участниц. «Им недостаточно, чтобы Греция, Италия или Испания прыгнули со скалы — они хотят, чтобы все прыгнули со скалы», — указал он.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ЕС может распасться после урегулирования на Украине.