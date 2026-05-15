Системы ПВО сработали в девяти регионах России

Минобороны: Системы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над девятью регионами России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над девятью регионами России 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В период с 08:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что налеты отражали в Белгородской, Брянской, Калужской, Псковской, Тверской, Смоленской областях, Крыму, Краснодарском крае и Московском регионе. Помимо этого, БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

В ночь на 15 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 355 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар ВСУ попали 18 российских регионов.