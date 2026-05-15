Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:55, 15 мая 2026Россия

Системы ПВО сработали в девяти регионах России

Минобороны: Системы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над девятью регионами России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над девятью регионами России 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В период с 08:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что налеты отражали в Белгородской, Брянской, Калужской, Псковской, Тверской, Смоленской областях, Крыму, Краснодарском крае и Московском регионе. Помимо этого, БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

В ночь на 15 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 355 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар ВСУ попали 18 российских регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

    Российская коуч просрочила визу и захотела добиться бесплатного выдворения из Таиланда

    Страна БРИКС предложила Индии нефть

    Появились подробности нападения на семилетнюю девочку в Подмосковье

    Российский подросток по указке «полицейских» решил совершить диверсию

    В России оценили идею ставить камеры на железнодорожных переездах

    Дачникам посоветовали заранее готовиться к посадкам

    На Землю обрушилась новая магнитная буря

    Россиянам подсказали простой тест для оценки скорости старения

    Камеру нового смартфона подняли на смех из-за ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok