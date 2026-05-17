Бывший СССР
21:37, 17 мая 2026

Названы возможные сроки выхода Ермака из СИЗО

Депутат Рады Железняк заявил, что Ермак может выйти из СИЗО под залог 18 мая
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил в своем Telegram-канале, что бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак может выйти из СИЗО 18 мая, в понедельник утром, залог для этого уже собрали.

«Там залог уже собран, как только ВАКС начнет работать, дадут все документы для выхода под залог», — говорится в сообщении.

15 мая стало известно, что за Ермака был внесен залог в полном размере. Из них 30 миллионов гривен (почти 50 миллионов рублей) перевел бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

Однако позже суд опроверг внесение всей суммы залога за Ермака. Уточняется, что в настоящее время внесено 44,5 миллиона гривен (73,5 миллиона рублей) залога.

