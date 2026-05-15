Бывший СССР
17:50, 15 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названа скрытая цель ареста Ермака

Политолог Дибров: Ермак — наживка для поимки коррупционных «пираний» на Украине
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший главы офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак выполняет роль «наживки на живца» в деле охоты на крупных региональных «пираний» украинской коррупции, считает политолог и публицист Георгий Дибров. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, действия экс-тренера сборной Украины Сергея Реброва — это не душевный порыв, а дружеское покрывательство многоуровневой коррупции.

«У них есть общий друг — бизнесмен Николай Тищенко. Будучи депутатом Рады, он переписал большую часть ресторанного бизнеса на жену. Тема ресторанов — это схема для незаконного бизнеса и отмывания денег. В подвалах таких заведений обычно устраивают казино, куда приходили многие из тех, кто пришел к власти на кровавых «штыках» Майдана 2014 года», — заявил Дибров.

«Подтверждением этому служит отсутствие гражданской активности на Украине. В банкоматах Киева нет очередей, люди не спешат массово помогать Ермаку. Больше половины оставшейся Украины устали от президента Украины Владимира Зеленского и его монопольной власти. Сам Зеленский и его сторонники сейчас напуганы. У них не только руки в крови, они погрязли в тотальной коррупции

Георгий Дибровполитолог и публицист

Как считает политолог, своими действиями Ребров показывает, что не просто так получил место главного тренера, и пытается выйти из кремлевской игры. Он объяснил, что между Ермаком и Зеленским есть тесные связи. Деньги футбольному тренеру может дать сам президент или его жена Елена Зеленская.

Объявив такую сумму за Ермака, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ищут повод расследовать более громкие коррупционные схемы.

«Понятно, что если Ермак скажет все о подельниках, он больше не жилец. Но под настойчивостью следователей он выдаст новую порцию компромата. Украинское коррупционное расследование — это один из козырей в рукаве США», — отметил Дибров.

Более того, по мнению специалиста, после внесения залога Ермак может оказаться тем информатором, который приведет к высшим чинам коррупционной пирамиды. Чтобы этого избежать, объясняет Дибров, Зеленский через подставных лиц будет ускорять сбор денег на освобождение подельника.

15 мая стало известно, что за Ермака был внесен залог в полном размере. Из них 30 миллионов гривен (почти 50 миллионов рублей) перевел бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

Однако позже суд опроверг внесение всей суммы залога за Ермака. Уточняется, что в настоящее время внесено 44,5 млн гривен (73,5 миллиона рублей) залога.

