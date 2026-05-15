Суд опроверг внесение всей суммы залога за Ермака

ВАКС Украины опроверг внесение всей суммы залога за Ермака

За бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака не была внесена вся сумма залога. Об этом заявил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины, передает «Цензор.НЕТ» в Telegram.

15 мая стало известно, что за Ермака был внесен залог в полном размере. Из них 30 миллионов гривен (почти 50 миллионов рублей) перевел бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

«В ВАКС сообщили, что это не соответствует действительности. Там уточнили, что в настоящее время внесено 44,5 млн гривен (73,5 миллиона рублей) залога», — передает издание.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.