Эксперт Браун призвал Запад уважать Россию

Россия — страна, которая обладает потенциалом сверхдержавы. Она не станет «терпеть все подряд», так что Запад должен относиться к ней с уважением, считает немецкий эксперт Райнер Браун. С такой точкой зрения он выступил в интервью газете Berliner Zeitung.

По его словам, Запад будет воспринимать любое действие России как конфронтацию. Более того, подчеркнул Райнер, образ России как врага определял политику Германии с момента ее основания. «Россия больше не готова терпеть все подряд, что является признаком силы. Россия обладает потенциалом великой державы, которую необходимо уважать как таковую», — сказал эксперт.

Он также отметил, что Москва не собирается начинать боевые действия против стран НАТО, обратные же предположения Райнер счел абсурдом с любой точки зрения. Эксперт добавил, что обеспечение конструктивных отношений с Россией соответствует интересам Европы.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что Европе необходимо сотрудничество с Россией для полноценного существования.