Европе указали на ее зависимость от России

Политолог Крайнер: Без России у стран Европы нет шансов на выживание

Европе необходимо сотрудничество с Россией для полноценного существования. Такое мнение высказал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что европейские лидеры уже говорят о необходимости переговоров с Москвой. «Без России у Европы нет шансов на выживание. Это правда (...) Но мы имеем дело не с рациональными людьми и не с лидерами, которые заботятся о благополучии своих избирателе», — сказал эксперт.

В качестве примера он привел Германию, которая, по его словам, уже два года находится в рецессии из-за недальновидной политики в отношении России.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран Евросоюза в конце мая планируют обсудить темы для потенциальных переговоров с Россией.