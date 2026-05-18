Тренер «Локомотива» высказался о будущем в клубе самого дорогого футболиста России

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем в клубе самого дорого футболиста России Алексея Батракова. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, понимание по будущему игрока должно коррелироваться с фактами. «На сегодняшний день официальных предложений в клубе по Алексею нет», — заявил Галактионов.
Ранее стало известно, что на матче «Локомотива» с «Зенитом» в апреле присутствовали скауты парижского ПСЖ. Уточнялось, что французская команда рассматривает кандидатуру Батракова.
В декабре стало известно, что 20-летний полузащитник является самым дорогим российским футболистом. Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составила 25 миллионов евро.