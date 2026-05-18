Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:41, 18 мая 2026Спорт

Тренер «Локомотива» высказался о будущем в клубе самого дорогого футболиста России

Тренер Галактионов: Официальных предложений по Батракову нет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алексей Батраков

Алексей Батраков. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем в клубе самого дорого футболиста России Алексея Батракова. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, понимание по будущему игрока должно коррелироваться с фактами. «На сегодняшний день официальных предложений в клубе по Алексею нет», — заявил Галактионов.

Ранее стало известно, что на матче «Локомотива» с «Зенитом» в апреле присутствовали скауты парижского ПСЖ. Уточнялось, что французская команда рассматривает кандидатуру Батракова.

В декабре стало известно, что 20-летний полузащитник является самым дорогим российским футболистом. Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составила 25 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России раскрыли цели ответного массированного удара по Украине

    Игравший за Англию уроженец Дагестана из МЮ попал в окончательный состав сборной России

    В России высказались о переговорах с Украиной

    Названо число выпущенных в сторону России украинских БПЛА

    Российский Sollers представил особый минивэн

    Названы сроки ввода в российские школы учебников под редакцией Медведева

    Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н

    Мировые цены на нефть достигли максимума после атаки Ирана на ОАЭ

    Россиянин снял на видео осквернение обелиска Победы и попал под следствие

    Россиянка ударила ногами беременную ослицу в Дагестане и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok