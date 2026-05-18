12:32, 18 мая 2026

Пашинян назвал альфа-самцом сына своего соперника и пригрозил отрезать «все»

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге пригрозил сыну бизнесмена, лидеру партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна «отрезать все». Об этом пишет haqqin.az в своем Telegram-канале.

«Ах ты маньяк, альфа-самцом себя возомнил? Я тебе все отрежу», — заявил Пашинян. В момент произнесения речи он находился на импровизированной сцене, сконструированной из автомобиля.

17 июня 2025 года в Армении у Самвела Карапетяна прошли обыски. Они начались на фоне его публичных заявлений о конфликте премьер-министра республики Никола Пашиняна и Армянской апостольской церкви. Бизнесмен занял сторону последних, а темой спора являлись взгляды на события вокруг Нагорного Карабаха.

7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор». «Сильная Армения» же выдвинула на этот пост Карапетяна.

