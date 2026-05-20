15:58, 20 мая 2026

Россиянина наказали за оскорбительное обращение в Генпрокуратуру

Московский суд оштрафовал мужчину за оскорбительное обращение в Генпрокуратуру
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Московский суд оштрафовал мужчину за оскорбительное обращение, направленное в приемную Генпрокуратуры России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда, которые есть в распоряжении агентства.

Согласно документам, в своем обращении мужчина оскорбил старшего прокурора отдела приема граждан. На автора составили административный протокол. Виновному по этой статье грозит штраф от 3000 до 5000 рублей. Какой именно штраф назначили мужчине, не уточняется.

Ранее председатель Верховного суда России раскрыл, сколько дел в месяц рассматривает один мировой судья.

