14:49, 20 мая 2026Наука и техника

Обнаружена неожиданная причина развития диабета

JP: Нарушения сна во время беременности повышают риск гестационного диабета
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Восточной Финляндии и Университетской больницы Куопио выяснили, что нарушения сна во время беременности могут значительно повышать риск развития гестационного диабета. Результаты исследования опубликованы в Journal of Pregnancy (JP).

В исследовании приняли участие более 5 тысяч беременных женщин из Финляндии. Ученые анализировали качество сна во втором триместре беременности, а затем наблюдали за состоянием участниц до родов. В итоге гестационный диабет был выявлен у 23 процентов женщин.

Исследование показало, что особенно опасными оказались трудности с засыпанием, ночные и ранние пробуждения, а также дневная сонливость. Причем риск диабета повышался независимо от возраста женщины, индекса массы тела и других известных факторов риска. Авторы отметили, что чем больше проблем со сном испытывала беременная, тем выше была вероятность развития заболевания.

Также ученые обнаружили, что лишний вес на ранних сроках беременности был самым сильным фактором, связанным с различными нарушениями сна. При этом проблемы со сном чаще встречались у женщин, которым впоследствии потребовались лекарства для контроля диабета, а не только изменение образа жизни.

Исследователи считают, что контроль качества сна должен стать частью стандартного наблюдения за беременностью. По их словам, улучшение сна может помочь поддерживать нормальный уровень сахара в крови и снизить риск осложнений как для матери, так и для ребенка.

Ранее ученые выяснили, что экстракт черники снижает проявления гестационного диабета.

