В российском городе началась эвакуация жителей

15:48, 20 мая 2026Экономика

В Армавире начали эвакуировать жителей из зоны подтопления
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Армавире начали эвакуировать жителей из зоны подтопления после сильных ливней, из-за которых сильно поднялся уровень воды в реках Кубань и Уруп. О стихийном бедствии сообщает администрация города в Telegram-канале.

Власти отметили, что сохраняется угроза подтопления прибрежных территорий Армавира. «По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о начале эвакуации жителей из зон возможного подтопления с 16:00 сегодняшнего дня», — говорится в публикации.

К опасным территориям относятся Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, часть микрорайона Северный, переулок Баранников, а также садовые некоммерческие товарищества «Химик», «Строитель» и «Заречное».

Ранее уровень воды в реке Лене превысил критическую отметку на 29 сантиметров. В результате в Якутске было принято решение ограничить подачу электроэнергии, чтобы предотвратить аварии на энергообъектах.

