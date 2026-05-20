15:50, 20 мая 2026

Турист нашел двоих собутыльников в отеле Сочи и обокрал их на 85 тысяч рублей

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Teerapong Visedputtasad / Shutterstock / Fotodom

Турист нашел двоих собутыльников в отеле Сочи, выпивал с ними всю ночь и обокрал их на 85 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на пресс-службу МВД города.

Было установлено, что мужчина и женщина познакомились с 30-летним постояльцем в лобби гостиницы, где начали выпивать. Застолье продолжилось в номере и продлилось до утра. Причем соседи даже обменялись ключами. Именно так мужчина украл 85 тысяч рублей наличными у новых знакомых.

Пропажу они обнаружили утром и сразу пошли в полицию. Личность подозреваемого быстро установили с помощью записей на камерах видеонаблюдения. В итоге укравший деньги постоялец сам признал вину, когда протрезвел, и вернул похищенную сумму. Тем не менее в отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее уборщица украла забытые пассажиром 50 тысяч рублей в аэропорту России, он случайно оставил их на массажном кресле. Инцидент попал на видео.

