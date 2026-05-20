Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 20 мая 2026Экономика

Поставщик оружия на Украину начнет выпуск ракет от созданной россиянином компании

Rheinmetall начнет выпуск дальнобойных ракет от компании россиянина Кокорича
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall к концу года планирует в рамках совместного предприятия начать производство новой ракеты Ruta Block 2 с дальностью более 700 километров, разработанной швейцарской компанией Destinus. Об этом в интервью Financial Times рассказал глава Destinus Михаил Кокорич, в 2024 году отказавшийся от гражданства России.

По его словам, дальнобойные ракеты остаются одним из главных пробелов в суверенном потенциале общей европейской обороны. Стоящие на вооружении стран модели слишком дороги, их постоянно не хватает, и к тому же Евросоюз слишком зависит от поставок из США, хотя доверия к Вашингтону все меньше.

Также Destinus планирует создание системы Ruta Block 3, дальность полета ракеты в которой составляет 2 тысячи километров, что больше, чем у американской Tomahawk (1,6 тысячи километров).

Михаил Кокорич является выпускником физического факультета Новосибирского государственного университета. В 2011 году он, будучи владельцем сети гипермаркетов электроники «Техносила», стал одним из основателей первой в России частной космической компании Dauria Aerospace. В 2018 году ее деятельность пришлось заморозить из-за иска Роскосмоса.

Ранее в Rheinmetall подтвердили планы максимально ускорить выпуск ракет, так как на них в мире появился растущий спрос из-за нестабильности. Также в мае глава концерна Армин Паппергер сообщил об увеличении производства дронов-камикадзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО забили тревогу из-за угрозы беспилотников. На перехват подняли авиацию, политические лидеры спрятались в убежище

    Раскрыт размер обещанного гонорара школьникам-поджигателям офиса Народного фронта

    Граничащая с Россией страна НАТО резко нарастит расходы на оборону

    В сети завирусилось видео с Путиным без пиджака

    Турист нашел двоих собутыльников в отеле Сочи и обокрал их на 85 тысяч рублей

    В Минобороны заявили о новой массированной атаке Украины на Россию

    Названа главная проблема всех смартфонов будущего

    В российском городе началась эвакуация жителей

    Поставщик оружия на Украину начнет выпуск ракет от созданной россиянином компании

    Путин и Си Цзиньпин встретились за чаем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok