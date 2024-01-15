Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского паспорта

Бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич вышел из гражданства России

Бывший владелец сети магазинов «Техносила» и «Уюттера» Михаил Кокорич отказался от российского паспорта. Об этом он написал в социальной сети LinkedIn.

«На этой неделе я сознательно и официально ... прекратил свою формальную и единственную связь со страной», — объявил он. Бизнесмен объяснил свой поступок несогласием с политикой российских властей. Свое новое гражданство он не раскрыл.

Позднее Кокорич в беседе с Forbes признался, что процедура выхода из российского гражданства оказалась простой. «Сложно было собрать документы. Но после сбора, подачи все заняло в районе полугода».

В 2010-2012 годах Кокорич владел сетью гипермаркетов электроники «Техносила». В дальнейшем он руководил российской компанией Dauria Aerospace, бывшей резидентом Сколково. В 2017-м Кокорич основал в Соединенных Штатах космический стартап Momentus, который несколько лет спустя успешно испытал водно-плазменный двигатель в космосе.