Экономика
15:04, 6 марта 2026Экономика

Поставщик оружия на Украину подтвердил планы по расширению производства ракет

Rheinmetall назвал войну в Иране новым поводом для увеличения производства ракет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall назвал операцию Израиля и США в Иране подтверждением планов по максимально быстрому выпуску ракет, поскольку на них в мире появился растущий спрос. Об этом пишет Reuters.

В компании указали, что намерены играть ключевую роль в качестве промышленного партнера в производстве указанного вида вооружений. Новые мощности для ракет и ракетных двигателей планируются на заводе в Унтерлюссе (ожидается, что расширение завершится в первом квартале 2027 года), а также на испанском заводе в Бургосе.

Представитель концерна подчеркнул, что эти инициативы являются ответом на ограниченные производственные мощности в западном мире, что не позволяет полноценно отвечать на имеющиеся вызовы.

Rheinmetall стал одним из главных бенефициаров в связи с началом боевых действий на Украине. Компания является основным поставщиком бундесвера и производит боеприпасы для европейских стран — членов НАТО. В настоящее время она строит завод на территории Украины.

В целом акции европейских производителей оружия с начала 2022 года выросли в три раза, а глава чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад в возрасте 33 лет стал самым богатым в мире бизнесменом из оборонной сферы. Его структуры также поставляют свою продукцию и предоставляют услуги Вооруженным силам Украины.

