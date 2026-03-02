Акции европейских производителей оружия резко подорожали

Акции европейских компаний ВПК выросли в цене на фоне войны на Ближнем Востоке

Акции европейских компаний из сферы военпрома резко подорожали 2 марта на фоне боевых действий с участием США, Ирана и Израиля, а также общей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, стоимость бумаг итальянской Leonardo росла в начале торгов примерно на 5 процентов, немецкой Rheinmetall — на 3,3 процента, а шведского концерна Saab — на 5,8 процента. Прибавляли в цене также акции британских, испанских и норвежских представителей ВПК.

Европейские производители оружия продолжают извлекать выгоду из общей геополитической неопределенности. С 2022 года их акции подорожали втрое; соответствующая динамика уже становится драйвером ВВП ведущих экономик ЕС. Так, в феврале рост военных расходов позволил немецкой промышленности впервые после долгого перерыва перейти к росту.

