Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:19, 2 марта 2026Экономика

Акции европейских производителей оружия резко подорожали

Акции европейских компаний ВПК выросли в цене на фоне войны на Ближнем Востоке
Дмитрий Воронин

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Акции европейских компаний из сферы военпрома резко подорожали 2 марта на фоне боевых действий с участием США, Ирана и Израиля, а также общей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, стоимость бумаг итальянской Leonardo росла в начале торгов примерно на 5 процентов, немецкой Rheinmetall — на 3,3 процента, а шведского концерна Saab — на 5,8 процента. Прибавляли в цене также акции британских, испанских и норвежских представителей ВПК.

Европейские производители оружия продолжают извлекать выгоду из общей геополитической неопределенности. С 2022 года их акции подорожали втрое; соответствующая динамика уже становится драйвером ВВП ведущих экономик ЕС. Так, в феврале рост военных расходов позволил немецкой промышленности впервые после долгого перерыва перейти к росту.

Ранее «Лента.ру» проанализировала, как начавшееся обострение конфликта скажется на глобальных финансах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по офису Нетаньяху

    Россияне отказались экономить на кошках

    ЦАХАЛ заявила о гибели руководства разведки Ирана

    Место суицида бизнесмена Джабраилова попало на видео

    Мужчины и женщины рассказали о разделивших жизнь «на до и после» случаях

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Названы дешевые конкуренты iPhone 17 Pro

    Названа дата оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

    Раскрыты последствия атаки Ирана на один из крупнейших НПЗ в мире

    Собчак назвала Джабраилова талантливым и добрым человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok