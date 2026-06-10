Коц: Подразделения войск «Центр» впервые уничтожили РСЗО из Аргентины в зоне СВО

Подразделения российской группировки войск «Центр» впервые уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) LANZA VC CP-30 из Аргентины в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил в Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, ссылаясь на брифинг Минобороны.

Он подчеркнул, что CP-30 является самой мощной артиллерийской установкой в аргентинской армии. Как утверждает Коц, аргентинская РСЗО представляет собой три отдельных пакета на девять 127-миллиметровых реактивных снарядов Pampero каждый, установленных на колесное шасси размером шесть на шесть.

По информации военкора, СР-30 редназначена для поражения бронетехники, командных пунктов, аэродромов, объектов материально-технического обеспечения, пунктов временной дислокации войск. На вооружении армии Аргентины состоит с 2022 года, поделился эксперт. Он также обратил внимание на то, что официально CP-30 никуда не экспортировалась.

До этого в Минобороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».