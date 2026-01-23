Поставщик снарядов на Украину стал богатейшим в мире бизнесменом из оборонной сферы

После выхода на биржу чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG) состояние ее руководителя и владельца Михала Стрнада достигло 37 миллиардов долларов, что делает его самым богатым в мире бизнесменом из оборонной сферы. Об этом пишет «Интерфакс».

Стрнаду исполнилось 33 года, компанию он унаследовал от своего отца, а главным исполнительным директором стал уже в возрасте 21 года. Первичное размещение акций CSG провела в пятницу, 23 января. Инвесторы оценили актив в 25 миллиардов евро, в процессе торгов рост акций от цены размещения достигал 32 процентов.

Czechoslovak Group входит в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов. Компания ведет поставки своей продукции в страны НАТО и на Украину. Также она активно расширяет подразделение по производству и модернизации тяжелой военной техники, в том числе артиллерии, бронетехники и грузовиков.

В компании работает 14 тысяч сотрудников. За первые три квартала прошлого года (последняя по состоянию на январь отчетность) ее выручка выросла на 82 процента в годовом выражении, до 4,8 миллиарда евро.

Европейская оборонная отрасль активно растет на фоне продолжения боевых действий на Украине и планов руководства Евросоюза по срочному перевооружению. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что с момента начала конфликта в 2022 году стоимость акций производителей вооружения в Европе выросла в три раза.