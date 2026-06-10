Россиянам назвали идеальный недорогой деликатес

Рыбный союз назвал вонголе одним из недорогих и питательных деликатесов

Морские двустворчатые моллюски вонголе станут идеальным вариантом летнего деликатеса для россиян. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Рыбного союза.

Эти ракушки дешевле, чем устрицы, но обладают не менее питательными свойствами, отметили представители отраслевого объединения. Для летнего сезона вонголе идеально подойдет в качестве закуски. «Они мельче устриц и мидий, но не уступают им во вкусе, а иногда и превосходят», — пояснили в Рыбном союзе.

Двустворчатые моллюски, добавили в организации, богаты белком, йодом, железом и витамином B12. Они помогают укрепить иммунитет и поддерживать оптимальный уровень энергии. Низкое количество жиров делает их диетическим продуктом. Последнее особенно актуально для летнего сезона.

Розничная стоимость этого деликатеса сильно варьируется. Так, цена вонголе в раковине в настоящее время составляет в среднем от 290 рублей за килограмм, а мясо этих моллюсков обойдется покупателям от 620 рублей. Для сохранения качества мясо моллюсков покрывают тонким слоем глазури, заключили в Рыбном союзе.

Ранее депутаты ЛДПР предложили отменить льготную ставку НДС в 10 процентов для некоторых деликатесов. Речь шла в том числе об устрицах, гребешках и мидиях. В партии объяснили инициативу относительно низким спросом на эти виды продукции, так как они не являются продуктами первой необходимости. Для товаров для детей и подростков парламентарии призвали снизить ставку налога, чтобы повысить их доступность для семей.