В России предложили снизить налоги на детские товары и поднять на устрицы

В ЛДПР предложили снизить НДС на детские товары и повысить его на деликатесы

В ЛДПР выступили с инициативой изменить ставки НДС. Так, для товаров для детей и подростков налог предлагают снизить до 10 процентов, а для ряда деликатесов наоборот повысить. Об этом «Газете.Ru» сообщил автор законопроекта, депутат Госдумы Владимир Сысоев.

Речь идет о продукции, коды которой содержатся в Общероссийском классификаторе по видам экономической деятельности и в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Таким образом, льготная ставка может распространиться на весь перечень детских и подростковых товаров.

В партии объяснили инициативу финансовыми трудностями семей. По их данным, в 2025 году большинство опрошенных называли главной причиной отказа от рождения детей нехватку средств. Кроме того, россияне часто жалуются на высокие цены на детские товары от игрушек до мебели. В ЛДПР подчеркнули, что доступность такой продукции должна быть «целостной», чтобы покупка необходимых вещей не била по семейному бюджету.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы, депутаты предлагают отменить льготную ставку НДС в 10 процентов для некоторых деликатесов, в том числе устриц, гребешков и мидий. В партии отметили, что эти продукты не относятся к товарам первой необходимости.

«Законопроектом предлагается применять сниженную налоговую ставку по налогу на добавленную стоимость в размере 10 процентов в отношении всей продукции для детей и подростков, коды видов которой находятся в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности, а также в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сысоев добавил, что цены сейчас растут практически на все, в том числе на коммунальные услуги, поэтому у граждан остается все меньше средств на покупки для детей. По его словам, предлагаемая мера позволит «сберечь в карманах наших граждан дополнительные деньги».

Законопроект планируется внести на рассмотрение в установленном порядке.

