Россияне массово скупают видеокарты. Продажи бьют рекорды, цены взлетели. Ждать ли дефицита?

В России заметили резкий рост продаж видеокарт из-за прогнозируемого дефицита

В конце года в России возник резкий спрос на видеокарты. По данным участников рынка, рост продаж этого типа комплектующих для персональных компьютеров (ПК) на различных торговых площадках вырос на 20-400 процентов. Россияне обеспокоены грядущим ростом цен, вызванным бумом искусственного интеллекта (ИИ), и поэтому закупаются оборудованием заранее.

При этом отраслевые источники отмечают, что спрос на остальную электронику в стране скорее замедлился, чем увеличился. Видеокарты в основном приобретают геймеры и пользователи, деятельность которых связана с мощными компьютерами — работа с графикой, видео и искусственным интеллектом.

Продажи видеокарт выросли кратно

«Известия» сообщили, что продажи видеокарт в Санкт-Петербурге побили все рекорды — за год оборот увеличился на 600 процентов. Средний чек — на 21 процент. В «М.Видео-Эльдорадо» заметили, что продажи этого вида комплектующих выросли на 20 процентов за год. На 30 процентов поднялись продажи видеокарт у торговой площадки «Холодильник.Ру».

Кроме того, активен и вторичный рынок оборудования для компьютеров. Отмечается, что осенние продажи девайсов выросли на 64 процента год к году. Наибольшей популярностью пользуются видеокарты модели GeForce одного из лидеров мирового рынка в этом сегменте Nvidia. Отчасти рост связали с традиционными распродажами, которые устраивают в середине осени.

Цены на популярные модели продолжают расти

В соответствие со спросом увеличилась и стоимость оборудования. Корреспондент «Ленты.ру» проанализировал изменения цен в одной из федеральных торговых сетей. Так, стоимость популярной видеокарты Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 за месяц выросла с 57 до 64 тысяч рублей, Palit GeForce RTX 5060 Dual — с 30 до 34 тысяч рублей, Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S — с 82 до 95 тысяч рублей, GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF — с 85 до 100 тысяч рублей.

Видеокарты на витрине магазина. Фото: Kravtzov / Shutterstock / Fotodom

Цены на некоторые модели остались на прежнем уровне или почти не изменились. Так, стоимость популярного среди геймеров устройства NVIDIA RTX 2000 Ada Generation более двух месяцев держится на одном уровне — 80 тысяч рублей. Однако видеокарта есть в наличии только в одном московском магазине. Многие продвинутые девайсы доступны только под заказ. Например, видеокарта Palit GeForce RTX 5090 GameRock стоит почти 300 тысяч рублей — ее могут доставить после внесения полной предоплаты.

Ажиотаж наблюдают в России и во всем мире

Опрошенные журналистами эксперты и представители бизнеса практически в один голос называют причиной ажиотажа нейросети. Так, российский производитель электроники Fplus отметил рост цен на компьютерные комплектующие, связанный с быстрым развитием ИИ. Представитель площадки «Холодильник.Ру» Алексей Погудалов заявил, что большими темпами растет и развивается и отечественный сегмент IT-индустрии. Из-за этого российским компаниям и конкретным специалистам необходимо передовое оборудование — дорогие компьютеры с мощным железом.

Дата-центрам для обучения нейросетей требуется память в очень больших объемах, и мировые производители пока не справляются с таким спросом Российский производитель электроники Fplus

На то, что цены на компьютерные детали выросли не только в России, но и по всему миру, указывают многочисленные сообщения аналитиков и крупных IT-гигантов. Причем эксперты уверены, что из-за этого подорожают не только компьютеры, но и смартфоны, планшеты и вся техника вообще. В конце осени о растущих ценах на телефоны предупредил крупный китайский производитель Xiaomi, позже аналитики предсказали рост цен на устройства Samsung, Apple и других брендов.

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

При этом производители видеокарт, модулей оперативной памяти, процессоров и прочего важнейшего полупроводникового оборудования не являются инициаторами роста цен и дефицита. Однако в условиях бешеного спроса они отдают предпочтение более платежеспособным заказчикам — дата-центрам, занимающимся обработкой данных ИИ. А некоторые и вовсе сворачивают производство потребительской техники, чтобы бросить все силы на обслуживание IT-гигантов, увлеченных нейросетями.