Наука и техника
12:52, 5 декабря 2025Наука и техника

Производитель оперативной памяти уйдет с рынка

Крупный производитель оперативной памяти Micron уйдет с рынка ради ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпорация Micron — один из крупнейших производителей модулей оперативной памяти — закроет свое подразделение Crucial. Об этом говорится в заявлении компании.

Micron со своим брендом Crucial вместе с Samsung и SK Hynix являются главными производителями оперативной памяти. В Micron сообщили, что закроют свой бизнес по производству потребительских продуктов. Вместо модулей оперативной памяти фирма нарастит выпуск комплектующих для компаний, задействованных в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Вместе с комплектами оперативной памяти Micron перестанет выпускать недорогие твердотельные накопители (SSD) для персональных компьютеров (ПК). Компания собралась уйти с рынка потребительской техники до февраля 2026 года.

«Компания приняла трудное решение выйти из потребительского бизнеса Crucial, чтобы улучшить поставки и поддержку наших крупных стратегических клиентов в быстрорастущих сегментах», — заявил главный коммерческий директор Micron Сумит Садана. Он подчеркнул, что повышенный интерес к ИИ привел к резкому увеличению спроса на память и системы хранения данных.

Уход Micron с рынка памяти произошел на фоне резкого роста комплектующих для компьютеров. Кризис связывают с растущими потребностями дата-центров, поддерживающих работу ИИ.

Ранее специалисты издания Sedaily заявили, что из-за роста цен на оперативную память подорожают смартфоны Samsung. Модули памяти LPDDR5X, которые используют в телефонах, за неполный год подорожали почти в два раза.

