03:40, 28 мая 2026Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Севастополе
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Севастополе отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Max.

Он сообщил, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы. По словам Развожаева, уже сбит один беспилотник в районе Северной стороны.

Ранее ВСУ атаковали здание гимназии № 7 в Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Удар пришелся по кровле здания. В момент атаки детей в гимназии не было. Украинские военные также обстреляли гражданский автомобиль, в результате 51-летний мужчина лишился жизни, еще двое — женщина и мужчина — получили травмы разной степени тяжести.

