Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:59, 28 мая 2026Бывший СССР

Стало известно об охоте украинских спецслужб за снимками могил бойцов СВО

RusVesna: Украинцы предлагают за деньги делать фото могил бойцов СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинские спецслужбы начали предлагать россиянам за деньги снимать могилы бойцов специальной военной операции (СВО) и аллеи героев. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Полученные снимки в дальнейшем используются противником в информационно‑психологических операциях для дестабилизации обстановки в России. Кроме того, расположенные на Украине мошеннические кол‑центры охотятся за фотографиями для последующих звонков родственникам павших военнослужащих якобы под предлогом выплат от Минобороны

Авторы канала предупреждают, что участие россиян в подобных «подработках» может быть расценено как государственная измена с наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы. Иностранцам же грозит уголовное преследование по статье «Шпионаж».

Ранее в Краснодарском крае правоохранители задержали 30-летнего украинца за осквернение могил бойцов СВО. По версии следствия, в ночь на 1 мая мужчина выпил и решил повредить могилы. Он надел балаклаву, чтобы его не могли распознать, и пришел на кладбище на хуторе Копанском краевого центра. Там он повредил 14 захоронений — разбил 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах, а также демонтировал фотографию с одной из могильных плит. После преступления мужчина уехал из Краснодара и скрывался в Новороссийске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей

    Потная девушка попыталась флиртовать с парнем в спортзале и перестала туда ходить

    56-летняя Дженнифер Лопес в обнажающем грудь наряде пришла на премьеру фильма

    Скандальная порнозвезда рассказала о желании завести армию детей

    Стало известно об охоте украинских спецслужб за снимками могил бойцов СВО

    ВСУ атаковали Севастополь

    В Киеве раскрыли причину отправки Зеленским срочного письма Трампу

    Россиянка описала женщин в Швеции словами «сами приглашают мужчин на кофе»

    Экс-премьер Украины высказался о срочном письме Зеленского Трампу

    США ударили по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok