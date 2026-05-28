Стало известно об охоте украинских спецслужб за снимками могил бойцов СВО

RusVesna: Украинцы предлагают за деньги делать фото могил бойцов СВО

Украинские спецслужбы начали предлагать россиянам за деньги снимать могилы бойцов специальной военной операции (СВО) и аллеи героев. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Полученные снимки в дальнейшем используются противником в информационно‑психологических операциях для дестабилизации обстановки в России. Кроме того, расположенные на Украине мошеннические кол‑центры охотятся за фотографиями для последующих звонков родственникам павших военнослужащих якобы под предлогом выплат от Минобороны

Авторы канала предупреждают, что участие россиян в подобных «подработках» может быть расценено как государственная измена с наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы. Иностранцам же грозит уголовное преследование по статье «Шпионаж».

Ранее в Краснодарском крае правоохранители задержали 30-летнего украинца за осквернение могил бойцов СВО. По версии следствия, в ночь на 1 мая мужчина выпил и решил повредить могилы. Он надел балаклаву, чтобы его не могли распознать, и пришел на кладбище на хуторе Копанском краевого центра. Там он повредил 14 захоронений — разбил 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах, а также демонтировал фотографию с одной из могильных плит. После преступления мужчина уехал из Краснодара и скрывался в Новороссийске.