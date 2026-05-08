Украинец в балаклаве осквернял могилы бойцов СВО на российском кладбище

В Краснодарском крае правоохранители задержали 30-летнего украинца за осквернение могил бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений и памятников»). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

По версии следствия, в ночь на 1 мая мужчины выпил и решил повредить могилы участников СВО. Он надел балаклаву, чтобы его не могли распознать, и пришел на кладбище на хуторе Копанском краевого центра. Там он повредил 14 захоронений — разбил 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах, а также демонтировал фотографию с одной из могильных плит

После преступления мужчина уехал из Краснодара и скрывался в Новороссийске.

Ранее в Москве суд заочно приговорил гражданина Украины за осквернение воинских захоронений.