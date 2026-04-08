Украинец ответил за осквернение мемориала и фейки о Российской армии

В Москве суд заочно приговорил украинца за осквернение воинских захоронений

В Москве суд заочно приговорил гражданина Украины за осквернение воинских захоронений. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России») и 243.4 («Повреждение воинских захоронений и памятников») УК РФ. Украинец объявлен в международный розыск.

По версии следствия, 22 марта 2022 года осужденный разместил в соцсети публикацию, содержащую под видом достоверных сообщений ложную информацию о действиях Российской армии.

Кроме того, в ночь на 7 сентября 2024 года он вместе с соучастниками повредил мемориальный объект «Крылья Победы» в Одессе (площадь 10 Апреля). С помощью лома злоумышленники демонтировали барельефы ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», а также облицовочные плиты. Второй эпизод вандализма произошел в период с 22 по 28 сентября 2024 года — памятник был поврежден повторно.

Ранее сообщалось, что это дело было направлено в суд.