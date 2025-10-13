Силовые структуры
12:56, 13 октября 2025Силовые структуры

В России осудят осквернившего мемориальный комплекс гражданина Украины

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве осудят гражданина Украины за осквернение воинских захоронений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ему предъявлено обвинение по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») и 243.4 («Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России») УК РФ.

По данным ведомства, 22 марта 2022 года 51-летний гражданин Украины Владислав Балинский в одной из социальных сетей создал и разместил в свободном доступе публикацию, которая содержала ложную информацию об использовании Вооруженных сил России. Также вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ночью 7 сентября 2024 года на территории советского мемориального объекта «Крылья Победы» в Одессе с помощью лома и других предметов демонтировал с памятника барельефные изображения ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и облицовочные плиты, тем самым повредив мемориальный объект и причинив ущерб его историко-культурному значению.

Кроме того, с 22 по 28 сентября 2024 года на территории того же мемориального объекта они снова повредили барельефные изображения и плиты на памятнике.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимый находится в розыске.

Ранее сообщалось, что в отношении осквернивших военный обелиск под Москвой детей возбудили дело.

