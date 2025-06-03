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12:26, 3 июня 2025Силовые структуры

В отношении осквернивших военный обелиск под Москвой детей возбудили дело

СК возбудил дело в отношении подростков, осквернивших военный обелиск в Мытищах
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Мытищах следователи возбудили дело в отношении детей, пытавшихся оторвать имена на обелиске «Воин-освободитель». Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 243.4 («Повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов») УК РФ. Следователи устанавливают всех участников инцидента.

На городских камерах видеонаблюдения удалось запечатлеть, как дети в Подмосковье в присутствии взрослого садятся на памятник, топчут газон и пытаются осквернить памятник.

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