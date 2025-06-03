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10:36, 3 июня 2025Россия

Под Москвой дети пытались оторвать имена на военном обелиске

В подмосковных Мытищах дети пытались оторвать имена на военном обелиске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В подмосковных Мытищах дети пытались оторвать имена на обелиске «Воин-освободитель». Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как разузнал телеканал, на городских камерах видеонаблюдения удалось запечатлеть, как дети в присутствии взрослого садятся на памятник, топчут газон и пытаются осквернить памятник.

Пользователи соцсетей допустили, что в рамках гарантийных обязательств подрядная организация изготовит новые надписи и вернет их на место.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В некоторых Telegram-каналах указывали, что возле обелиска были дети мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Мытищах школьники-мигранты избили одноклассника.

До этого в Самаре мигранты избили 12-летнего мальчика, оказавшегося сыном участника специальной военной операции.

Вот это да!
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