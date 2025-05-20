В Подмосковье дети мигрантов избили одноклассника на глазах своей матери и попали на видео

В подмосковных Мытищах дети мигрантов избили одноклассника

В подмосковных Мытищах дети мигрантов избили 11-летнего одноклассника на глазах своей матери. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах, снятых уличной камерой наблюдения, видно группу подростков, выходящих с территории школы. Один из них валит сверстника на землю, затем другой мальчик делает движение, похожее на удар. После этого нападавшие быстро убегают, как утверждается, к машине, в которой их ждала наблюдавшая за происходящим мать.

К посту приложен акт расшифровки видео, согласно которому, на пострадавшего напали два брата, один из которых ударил школьника о тротуарную плитку. Также авторы материала разместили результаты осмотра ребенка врачами, из которых следует, что у пациента диагностировали сотрясение головного мозга, ссадину и гематому.

Сейчас нападавшие продолжают ходить в школу, рассказывая всем, что за содеянное им ничего не будет, пишет канал со ссылкой на мать пострадавшего.

Ранее в Самаре мигранты избили 12-летнего мальчика, оказавшегося сыном участника специальной военной операции. Мать подростка записала видеообращение, в котором рассказала, что несколько других детей длительное время издеваются над ее сыном.