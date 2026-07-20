Массовое отравление россиян в пятизвездочном отеле Турции опровергли

TourDom: Отдыхающие в отеле Турции россияне не подтвердили данные об отравлении

Отдыхающие в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Турции россияне не подтвердили данные о массовом отравлении туристов. Опровержение опубликовал портал TourDom.

По данным источника, гостиница, ранее известная под названием Sunshine Hotel & Spa, закрылась на реновацию в начале 2026 года и открылась с 15 июня под новым названием. Гости отеля в русскоязычных чатах, посвященных отдыху в этом месте, ни о каких проблемах не сообщают.

«Нас 16 человек. Спокойно отдыхаем, все чувствуют себя хорошо, никаких скорых не видели», «Нас 11, и тоже все в порядке», — цитирует издание комментарии отдыхающих.

Кроме того, журналисты выяснили, что пост, в котором говорилось о массовом отравлении, был размещен в чате 10 июля. Тогда же появились комментарии от пары других туристов об аналогичных проблемах.

«В то же время стоит иметь в виду, что в отеле находится более 200 номеров. О какой бы то ни было массовой проблеме речи не идет», — утверждается в публикации.

Информация о том, что россияне с детьми массово отравились на отдыхе в пятизвездочном отеле Турции, появилась в понедельник, 20 июля. По словам одной из туристок, у ее мужа и ребенка началась неукротимая рвота, продолжавшаяся всю ночь. Их пришлось госпитализировать.