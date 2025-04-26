В российском регионе мигранты избили сына участника СВО

СК РФ: в Самаре мигранты избили сына участника СВО

В Самаре мигранты из Узбекистана избили 12-летнего участника специальной военной операции (СВО), об этом сообщает Следственный комитет России.

Мать мальчика записала видеообращение, в котором описала ситуацию. «Несколько подростков на протяжении длительного времени беспричинно совершают противоправные действия в отношении мальчика», — рассказали в СК.

Отмечается, что 21 апреля мать одного из участников травли применила к несовершеннолетнему удушающий прием, а на следующий день подростки избили пострадавшего, он был госпитализирован.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в поселке Рамешки Тверской области дети мигрантов из Таджикистана избили одноклассницу-россиянку в школе. В правоохранительные органы обратился отец девочки. Мужчина рассказал, что школьники-иностранцы систематически издеваются над несовершеннолетней.

