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01:47, 26 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе мигранты избили сына участника СВО

СК РФ: в Самаре мигранты избили сына участника СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pixabay

В Самаре мигранты из Узбекистана избили 12-летнего участника специальной военной операции (СВО), об этом сообщает Следственный комитет России.

Мать мальчика записала видеообращение, в котором описала ситуацию. «Несколько подростков на протяжении длительного времени беспричинно совершают противоправные действия в отношении мальчика», — рассказали в СК.

Отмечается, что 21 апреля мать одного из участников травли применила к несовершеннолетнему удушающий прием, а на следующий день подростки избили пострадавшего, он был госпитализирован.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в поселке Рамешки Тверской области дети мигрантов из Таджикистана избили одноклассницу-россиянку в школе. В правоохранительные органы обратился отец девочки. Мужчина рассказал, что школьники-иностранцы систематически издеваются над несовершеннолетней.

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