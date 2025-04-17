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08:56, 17 апреля 2025Россия

Дети мигрантов избили российскую девочку в школе

СК: В Тверской области дети мигрантов избили одноклассницу-россиянку в школе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В поселке Рамешки Тверской области дети мигрантов из Таджикистана избили одноклассницу-россиянку в школе. Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

В правоохранительные органы обратился отец девочки. Мужчина рассказал, что школьники-иностранцы систематически издеваются над несовершеннолетней.

Родитель подчеркнул, что неоднократно говорил руководству учебного заведения о многочисленных нарушениях со стороны подростков-мигрантов. По его информации, никаких мер против хулиганов так и не приняли.

Тверские следователи заявили, что начали проводить процессуальную проверку в отношении иностранных учащихся. Дело под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое толпа мигрантов избила дочь бойца специальной военной операции.

ЖЗЛ
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