Дети мигрантов избили российскую девочку в школе

СК: В Тверской области дети мигрантов избили одноклассницу-россиянку в школе

В поселке Рамешки Тверской области дети мигрантов из Таджикистана избили одноклассницу-россиянку в школе. Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

В правоохранительные органы обратился отец девочки. Мужчина рассказал, что школьники-иностранцы систематически издеваются над несовершеннолетней.

Родитель подчеркнул, что неоднократно говорил руководству учебного заведения о многочисленных нарушениях со стороны подростков-мигрантов. По его информации, никаких мер против хулиганов так и не приняли.

Тверские следователи заявили, что начали проводить процессуальную проверку в отношении иностранных учащихся. Дело под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое толпа мигрантов избила дочь бойца специальной военной операции.