Экс-премьер Украины Азаров: Запад причастен к удару по колледжу в Старобельске

Западные спецслужбы причастны к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельский колледж в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Те беспилотники, которые были направлены, они шли, минуя все российские системы ПВО, значит, кто-то проводил. А проводить можно, только имея данные космической разведки, — высказался он.

Таким образом, утверждает Азаров, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) провели при помощи спецслужб Запада. «Я думаю, что они, собственно говоря, и управляли этой провокацией», — добавил он.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. Президент РФ Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку.