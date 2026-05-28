05:01, 28 мая 2026МирЭксклюзив

Захотевшая российскую нефть страна высказалась о партнерстве с США

Спикер Сената Индонезии Наджамудин назвал Россию и США хорошими друзьями
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Россия и США одновременно являются хорошими друзьями для вступившей в 2025 году в БРИКС Индонезии из-за особенностей внешней политики страны. С таким заявлением в интервью «Ленте.ру» выступил председатель Совета представителей регионов (верхней палаты парламента) республики Султан Бактиар Наджамудин.

«Мы ни в коем случае не можем позволить геополитическому противостоянию взять нас в заложники», — высказался спикер индонезийского Сената.

Наджамудин прокомментировал соглашения Индонезии одновременно с Россией и США об увеличении импорта нефти и сжиженного природного газа и подчеркнул, что Джакарта исходит прежде всего из делового расчета в осуществлении сделок. Политик отметил, что республика придерживается партнерства и с Москвой, и с Вашингтоном исходя из закрепленной в конституции доктрины «свободной и активной внешней политики».

Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия рассказал о договоренности с Россией по поставкам нефти и сжиженного природного газа в республику. Соответствующее решение приняли по итогам переговоров в Москве, которые стали продолжением встречи президентов Индонезии и России Прабово Субианто и Владимира Путина.

