Одна страна договорилась о поставках российских нефти и газа

14:37, 14 апреля 2026

Лахадалия: Индонезия договорилась о поставках российских нефти и газа
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Индонезия договорилась о поставках российских сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение приняли по итогам переговоров в Москве, которые стали продолжением встречи президента Индонезии Прабово Субианто и президента России Владимира Путина.

«Мы сможем увеличить наши запасы сырой нефти. Кроме того, у нас появится возможность получать сжиженный нефтяной газ», — уточнил Лахадалия.

Как ранее сообщала газета Financial Times (FT), страны Азии после начала войны США с Ираном столкнулись с большими проблемами в сфере энергетики, из-за чего они оказались вынуждены обратиться к России для закупки нефти. Традиционно Южная Корея и Филиппины, а также Таиланд и Индонезия полагались на импорт энергоносителей из Ближнего Востока.

«Сейчас эти страны находятся в отчаянном положении, и они хотят максимально использовать возможность отмены санкций США. Россия — единственный вариант. Если кто-то предлагает вам масло, а вы в отчаянии, как вы можете отказать?» — сказал старший аналитик по нефтяным рынкам сингапурского Sparta Commodities Джун Го.

В апреле власти Индонезии нашли решение проблемы дефицита импорта сжиженного нефтяного газа По словам Лахадалиа, те объемы энергоносителя, которые его страна раньше покупала у ближневосточных стран, теперь Индонезия получает из США и Австралии. Кроме того, Джакарта стала импортировать нефть не из региона Персидского залива, а из Анголы, Нигерии и других стран Африки.

