16:05, 6 апреля 2026Экономика

Страна БРИКС переключилась на американский газ

Antara: Индонезия переключилась с ближневосточного газа на американский
Кирилл Луцюк

Фото: Dadang Tri / Reuters

Власти Индонезии нашли решение проблемы дефицита импорта сжиженного нефтяного газа (СНГ). Об этом рассказал министр энергетики и минеральных ресурсов этой страны БРИКС Бахлил Лахадалиа. Его процитировало издание Antara.

По словам чиновника, те объемы энергоносителя, которые его страна раньше покупала у ближневосточных стран, теперь Индонезия получает из США и Австралии. Кроме того, Джакарта стала импортировать нефть не из региона Персидского залива, а из Анголы, Нигерии и других стран Африки.

В то же время министр признал, что запасы энергоносителей его страны все еще находятся на минимально допустимом уровне.

Ранее Индонезия оказалась в числе государств, которые изъявили готовность начать импорт российской нефти. Кроме нее, аналогичными планами поделился Таиланд. Южная Корея и Филиппины уже получили партии российской нефти, а Вьетнам и Шри-Ланка ведут переговоры.

    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
