Страна БРИКС переключилась на американский газ

Antara: Индонезия переключилась с ближневосточного газа на американский

Власти Индонезии нашли решение проблемы дефицита импорта сжиженного нефтяного газа (СНГ). Об этом рассказал министр энергетики и минеральных ресурсов этой страны БРИКС Бахлил Лахадалиа. Его процитировало издание Antara.

По словам чиновника, те объемы энергоносителя, которые его страна раньше покупала у ближневосточных стран, теперь Индонезия получает из США и Австралии. Кроме того, Джакарта стала импортировать нефть не из региона Персидского залива, а из Анголы, Нигерии и других стран Африки.

В то же время министр признал, что запасы энергоносителей его страны все еще находятся на минимально допустимом уровне.

Ранее Индонезия оказалась в числе государств, которые изъявили готовность начать импорт российской нефти. Кроме нее, аналогичными планами поделился Таиланд. Южная Корея и Филиппины уже получили партии российской нефти, а Вьетнам и Шри-Ланка ведут переговоры.