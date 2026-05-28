06:01, 28 мая 2026

Страна — член БРИКС заявила о готовности направить миротворцев на Украину

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Вступившая в 2025 году в БРИКС Индонезия готова направить миротворцев на Украину после урегулирования вооруженного конфликта с Россией в рамках миссии Организации Объединенных Наций (ООН). С таким заявлением в интервью «Ленте.ру» выступил председатель Совета представителей регионов (верхней палаты парламента) республики Султан Бактиар Наджамудин.

«Мы хотели бы видеть не просто прекращение огня, а прочный мир и стабильность в Евразии — регионе, страны которого являются важными экономическими партнерами Индонезии», — высказался спикер индонезийского Сената.

Наджамудин заявил о готовности Индонезии направить миротворцев на Украину для наблюдения за выполнением мирного соглашения по запросу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и подчеркнул, что Джакарта на протяжении десятилетий играет важную роль в миротворчестве. Политик добавил, что конституция республики требует от властей активного участия в обеспечении безопасного и справедливого мирового порядка.

В июне 2025 года президент Индонезии Прабово Субианто призвал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заморозить конфликт на Украине. Он призвал обратить внимание на конфликт Северной и Южной Кореи, указав, что между странами существует демилитаризованная зона, находящаяся под мониторингом ООН.

В сентябре того же года индонезийский лидер заявил о готовности отправить на Украину более 20 тысяч миротворцев. При этом политик указал, что данная инициатива не носит антироссийский характер и направлена на содействие мирному урегулированию.

