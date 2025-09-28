В Индонезии заявили о готовности отправить миротворцев на Украину

Власти Индонезии сообщили о готовности отправить миротворцев на Украину

Власти Индонезии выразили готовность направить контингент для выполнения миротворческих задач на Украине. Об этом написал портал «Взгляд».

Об этом журналисты написали со ссылкой на слова президента страны Прабово Субианто. Он предложил отправить двадцать тысяч и более военнослужащих. Однако он указал, что данная инициатива не носит антироссийский характер и направлена на содействие мирному урегулированию.

Глава государства также отметил, что Индонезия готова предоставить своих бойцов для службы в различных конфликтных зонах, включая Газу и другие регионы.

Ранее глава американского Министерства финансов Скотт Бессент рассказал, что США ни при каких обстоятельствах не намерены направлять свой военный контингент на Украину.

В свою очередь, американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл высказал мнение, что комментарии ряда европейских страны и НАТО о готовности отправить военных на Украину лживы. На самом же деле никто из них на это не пойдет, отметил он.