Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:19, 28 сентября 2025Мир

В Индонезии заявили о готовности отправить миротворцев на Украину

Власти Индонезии сообщили о готовности отправить миротворцев на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Индонезии выразили готовность направить контингент для выполнения миротворческих задач на Украине. Об этом написал портал «Взгляд».

Об этом журналисты написали со ссылкой на слова президента страны Прабово Субианто. Он предложил отправить двадцать тысяч и более военнослужащих. Однако он указал, что данная инициатива не носит антироссийский характер и направлена на содействие мирному урегулированию.

Глава государства также отметил, что Индонезия готова предоставить своих бойцов для службы в различных конфликтных зонах, включая Газу и другие регионы.

Ранее глава американского Министерства финансов Скотт Бессент рассказал, что США ни при каких обстоятельствах не намерены направлять свой военный контингент на Украину.

В свою очередь, американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл высказал мнение, что комментарии ряда европейских страны и НАТО о готовности отправить военных на Украину лживы. На самом же деле никто из них на это не пойдет, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о сбитых за час беспилотниках

    На Западе раскритиковали Санду перед выборами в Молдавии

    Взрывы прогремели в Киеве

    НАТО решил усилить присутствие в Балтийском регионе

    В Индонезии заявили о готовности отправить миротворцев на Украину

    Пассажирский поезд столкнулся с авто в российском регионе

    Захарова оценила желание трех членов СБ ООН вернуть санкции против Ирана

    Осушивший залпом бутылку водки на московской сцене рэпер из США признался в подлоге

    Украинский военком открыл стрельбу во время вручения повестки

    На Западе засомневались в психическом здоровье Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости