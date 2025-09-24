Мир
США приняли решение касательно отправки войск на Украину

Глава Минфина Бессент: США не отправят свои войска на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

США ни при каких обстоятельствах не намерены направлять свой военный контингент на Украину. Об этом заявил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент в эфире Fox News.

«Россия начала появляться в пределах границ Североатлантического альянса. В этом случае я могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую связанную с этим ситуацию», — заявил он.

Бессент отметил, что Вашингтон готов продавать вооружения европейским странам, которые они смогут передать Украине.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» заявил, что президент США Дональд Трамп резко высказался о России и конфликте на Украине, так как дальше хочет зарабатывать на боевых действиях, снижая ответственность Вашингтона за происходящее.

