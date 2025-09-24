«Глупые европейцы все купят». Трамп пригрозил России и поддержал Украину. Чего он добивается на самом деле?

Профессор Саймонс: Трамп хочет дальше зарабатывать на конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп резко высказался о России и конфликте на Украине, так как дальше хочет зарабатывать на боевых действиях, снижая ответственность Вашингтона за происходящее. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс.

Трамп пытается поставить вассальные государства в Европе и Украину в такое геополитическое положение, чтобы начать зарабатывать на них. Это довольно простая игра ума, и расчеты очевидны Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Ранее Трамп, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если она не согласится на прекращение конфликта на Украине. Также в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским хозяин Белого дома добавил, что Вашингтон будет поставлять НАТО оружие, которое затем может быть передано Киеву.

Фото: Mike Segar / Reuters

Сам Зеленский после переговоров предположил, что американский лидер сменил позицию по вооруженному конфликту и больше не поддерживает идею территориального обмена между Москвой и Киевом в рамках мирного процесса. Заявления Трампа также обрадовали верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Как уточнил Саймонс, президент США решил не вовлекаться напрямую в кризис и выжать из него максимум ресурсов: «Он хочет заставить украинцев сражаться как можно дольше, чтобы европейцы платили за американское оружие и поставляли его, а Трамп продает его за большую финансовую выгоду и без риска кровопролития».

Это его способ риторически подтолкнуть их к продолжению проигрышной войны, получая прибыль, а политически заявляя, что это не война Трампа, поскольку нет «прямого» участия. «На бумаге» это выгодно США, где финансовый, политический и военный риски несут Европа и Украина Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Может ли Трамп возобновить полноценные поставки вооружений Украине?

При этом эксперт усомнился, что Трамп намерен полноценно восстановить прямые поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он предположил, что речь будет идти исключительно о покупке вооружений Европой, которая будет перенаправлять их Киеву.

«Трамп стремится обеспечить полную зависимость Европы и Украины от США, что обеспечит их слепое повиновение. Другими словами, попытаться использовать ситуацию, чтобы сделать США финансово состоятельными, поскольку у самих европейцев и украинцев нет ресурсов и политической воли против такого решения. Трамп пошлет столько оружия, сколько глупые европейцы купят», — отметил исследователь.

Однако Саймонс указал, что стратегия Трампа полна изъянов.

США, похоже, игнорируют основополагающий факт: Евросоюз — банкрот, и это результат его собственной некомпетентности. Именно поэтому Трамп угрожает введением вторичных санкций против Китая и Индии, чтобы отрезать и изолировать Европу и сделать ее марионеткой Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Ранее в ходе выступления на Генассамблее ООН, Трамп обрушился с критикой на страны Европы. Глава государства обвинил их в закупке энергоресурсов у России.

«Они покупают нефть и газ у России, пока ведут борьбу с Россией. Это позор для них», — заявил президент США и призвал Европу «немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России».

При этом «основными спонсорами» конфликта на Украине Трамп назвал Индию и Китай. По его словам, Нью-Дели и Пекин якобы «спонсировали» украинский конфликт, так как продолжают закупать у Москвы нефть

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Для Трампа Украина — неудачник

Саймонс также обратил внимание, что несмотря на слова поддержки Зеленскому, Трамп ищет способ дистанцироваться от конфликта на Украине.

«Вероятно, Трамп понимает, что ощущение ответственности США за начало конфликта на Украине — это безнадежный вариант», — резюмировал эксперт.

В связи с этим, он предположил, что резкие слова Трампа о России и призывы ВСУ при поддержке Европы активнее вести боевые действия являются не более чем поводом для перекладывания всех рисков на Брюссель и Киев.

Трамп — тщеславный нарцисс, и больше всего он ненавидит и презирает «неудачников». Дальнейшая ассоциация с Украиной, скорее всего, приведет к тому, что его будут ассоциировать с этим самым неудачником. Такой сценарий он скорее всего рисует у себя в голове Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Ранее Саймонс уже отмечал, что Трамп не склонен к долгосрочному планированию в международных делах и его заявления во многом служат лишь попыткой привлечь к себе внимание: «эти показные игры не имеют стратегического и даже оперативного характера. Скорее, они, в лучшем случае, тактические и направлены на создание эффектных фраз и рекламные поводы, чтобы Трамп мог щеголять на мировой арене».

Фото: Evan Vucci / AP

В ЕС насторожились из-за слов Трампа о России

Как пишет журнал Politico, резкие слова Трампа о России ошибочно переоценивать и придавать им слишком большое значение. В частности, авторы материала указывают, что изменение позиции хозяина Белого дома по Украине может быть связано с попыткой надавить на российского лидера Владимира Путина.

«Пост Трампа может быть не более чем попыткой спровоцировать Путина, которая не приведет к каким-либо реальным изменениям в политике США», — сказано в сообщении.

В то же время чиновники и дипломаты Европейского союза подчеркнули, что риторика американского лидера по украинскому конфликту все еще может измениться. Поэтому они настороженно относятся к словам президента Соединенных Штатов и склонны занять выжидательную позицию.