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11:10, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России жестко отреагировали на атаку ВСУ на пассажирский поезд в Крыму

Депутат Госдумы Колесник призвал уничтожить виновных в атаке на поезд в Крыму
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому поезду на железнодорожной станции Джанкой в Крыму — это террористическая атака, и все виновные должны быть уничтожены, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) пассажирский поезд в Крыму. Отмечалось, что в результате атаки есть пострадавшие, в том числе дети.

«Это для нас дети — слово святое, а там наносятся удары по любым объектам, связанным с Россией, а уж дети там, не дети — никого не интересует. Я думаю, такие слова, как гуманность, милосердие, на коллективном Западе уже выведены из обихода», — высказался депутат.

Парламентарий напомнил, что примерно в это же время противником был нанесен массированный удар по Санкт-Петербургу и по автобусу, который ехал из Симферополя в Москву. Он обратил внимание, что все эти атаки производились накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где в том числе находятся «некоторые здравомыслящие представители недружественных стран».

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«Никакие переговоры с террористами не ведутся, а наказываются все. Кстати, это опыт всех стран, не только России. Разговоры, думаю, надо заканчивать, и, думаю, что решение уже принято, и в ближайшее время защиту нашей страны более жесткими способами и методами будем осуществлять. Уже надо действовать, и действовать жестко, целенаправленно и с понятными результатами. Для этого надо выявить тех, кто виноват, и все должны быть уничтожены. Других вариантов нет. Иначе так все будет продолжаться», — подчеркнул Колесник.

Вечером 2 июня Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили массированный налет БПЛА на регионы России. Системы противовоздушной обороны срабатывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым.

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