Малышева назвала три сигнализирующих о проблемах с сердцем красных флага

Малышева заявила, что головокружение может сигнализировать о проблемах с сердцем

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала три симптома, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

По словам Малышевой, существует три признака, по которым можно распознать патологии, негативно влияющие на водитель ритма сердца — участок миокарда, который отвечает за то, чтобы орган правильно сокращался.

«Красные флаги, говорящие о том, что у вас есть неблагополучие водителя ритма и вам нужно ставить кардиостимулятор: головокружение, потеря сознания, редкий пульс», — объяснила врач и добавила, что эта патология опасна для жизни. Людям, у которых есть эти симптомы, она посоветовала пройти обследование и сделать ЭКГ.

Ранее Малышева рассказала о блюде, которое защищает сердце и сосуды. Она заявила, что такими свойствами обладает чечевичный суп.