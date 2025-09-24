Мир
08:19, 24 сентября 2025Мир

В Европе назвали связанную с Путиным причину изменения позиции Трампа по Украине

Politico: Изменение позиции Трампа по Украине — попытка надавить на Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине может быть связано с попыткой надавить на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские источники.

«Пост Трампа может быть не более чем попыткой спровоцировать Путина, которая не приведет к каким-либо реальным изменениям в политике США», — сказано в сообщении.

В то же время чиновники и дипломаты Европейского союза подчеркнули, что риторика американского лидера по украинскому конфликту все еще может измениться. «К счастью, но также и к сожалению для нас, то, что Трамп говорит в понедельник, отличается от того, что он говорил во вторник», — отметил союзник президента Франции Эммануэля Макрона на условиях анонимности.

Ранее Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) способна не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше».

.
    Все новости