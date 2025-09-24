Зеленского и ЕС вдохновили слова Трампа о границах Украины. Что изменение позиции Вашингтона может значить для России?

Зеленский удивился словам Трампа о способности Киева вернуть территории

Глава Белого дома Дональд Трамп после состоявшихся в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским неожиданно заявил, что Украина может не только вернуть себе территории, но и пойти дальше. Слова американского лидера застали Киев врасплох и удивили власти.

Да, я немного удивлен Владимир Зеленский президент Украины

В ходе встречи с Зеленским Трамп заявил, что Вашингтон будет поставлять НАТО оружие, которое затем может быть передано Киеву. Хотя американский лидер и не стал отвечать на вопрос, какие гарантии безопасности могла бы получить Украина после заключения мирного соглашения. «Украина находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах», — заметил Трамп.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сам Зеленский после переговоров предположил, что глава Белого дома больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной в рамках мирного процесса. «Мне кажется, он понимает, что на сегодняшний день мы не можем просто обменяться территориями», — сказал украинский лидер. Отвечая на вопрос, считает ли он, что Трамп изменил позицию по этому вопросу, Зеленский ответил «да, мне так кажется». Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас также вдохновили слова Трампа. Это значит, что США и Европа одинаково понимают друг друга, сказала она.

Изменение позиции Трампа по Украине считают попыткой надавить на Путина

Издание Politico со ссылкой на европейские источники пишет, что слова о территориях могут быть не более чем попыткой спровоцировать российского президента Владимира Путина, однако это не приведет к каким-либо реальным изменениям в политике США.

В то же время чиновники и дипломаты Европейского союза подчеркнули, что риторика американского лидера по украинскому конфликту может измениться. «К счастью, но также и к сожалению для нас, то, что Трамп говорит в понедельник, отличается от того, что он говорил во вторник», — отметил союзник президента Франции Эммануэля Макрона на условиях анонимности.

Спецпосланник Трампа ранее советовал Украине смириться с потерей территорий

На прошлой неделе Кит Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей территорий. Чиновник заявил, что Россия контролирует большую часть территорий в Донбассе.

Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре. Давайте снова обратимся к истории. Мы никогда не признавали советский контроль над странами Балтии, хотя де-факто они были частью СССР Кит Келлог спецпосланник президента США

Он также говорил, что Европе нужно готовиться к поддержке Украины без участия США в будущем. По словам Келлога, сейчас Европа почти самодостаточна в вопросе военной поддержки Киева благодаря своей сплоченности.