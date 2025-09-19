Мир
Спецпосланник Трампа призвал Европу не рассчитывать на помощь США по Украине

Келлог: Европе нужно готовиться к поддержке Украины без участия США в будущем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Boris Roessler / Reuters

Европе нужно готовиться к поддержке Украины без участия США в будущем. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью The Telegraph.

«Лучше быть готовым к этому. Я не думаю, что Америка полностью отступит, но лучше всего, чтобы Европа твердо стояла на ногах», — сказал он.

Келлог отметил, что сейчас Европа почти самодостаточна в вопросе военной поддержки Киева благодаря своей сплоченности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. Вместо этого Вашингтон продает технику странам НАТО.

