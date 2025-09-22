ВСУ создали новые элитные войска. Что такое «гвардия Сырского» и как их будет использовать Киев?

18 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский анонсировал появление отдельного управления штурмовых войск в составе украинской армии. Генерал назвал штурмовые подразделения одной из двух «перспективных структур» наряду с Силами беспилотных систем ВСУ.

Что касается штурмовых войск, то сначала было создано буквально три батальона, они масштабировались в полки, и сейчас мы имеем мощный комплект этих частей, которые воюют по всему фронту Александр Сырский главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Спустя месяц, 17 сентября, связанный с руководством одной из украинских бригад Telegram-канал «Голос Хортицы» сообщил о формальном учреждении Штурмового управления войск ВСУ, подчиняющегося непосредственно Сырскому и не входящего в состав видов войск, в частности, Сухопутных войск. По словам автора канала, такое решение было принято для упрощения комплектации отдельных штурмовых частей. 22 сентября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев выступил с официальным подтверждением создания Штурмовых войск.

Штурмовые подразделения стали одной из важнейших частей ВСУ за время вооруженного конфликта с Россией, участвуя в боях на ключевых участках фронта. Сформированные в 2022 году на основе батальонов из мобилизованных, они стали «пожарными командами» украинской армии наряду с уже существовавшими элитными частями. В чем заключается феномен штурмовых подразделений, какую роль они играют в ВСУ и почему их называют «гвардией Сырского», — разбиралась «Лента.ру».

Кто вошел в состав Штурмовых войск ВСУ?

В состав Штурмовых войск ВСУ вошли следующие подразделения:

1-й отдельный штурмовой полк (ОШП), созданный на основе 1-го отдельного штурмового батальона (ОШБ)

33-й ОШП, созданный на основе 33-го ОШБ

210-й ОШП, созданный на основе 210-го отдельного батальона специального назначения. В состав подразделения входит состав 20-го отдельного батальона специального назначения «Украина»

225-й ОШП, созданный на основе 225-й батальона 127-й бригады ВСУ. В состав также входят штурмовая группа «Morok» и танковая рота белорусских наемников «Тур»

425-й ОШП «Скала». В состав подразделения входит батальон «Шквал», набранный в том числе из заключенных

При этом, по информации «Голоса Хортицы», отдельные штурмовые батальоны и бригады, например, сформированная из бывших участников «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Третья отдельная штурмовая бригада, остались в составе Сухопутных войск ВСУ. Украинский офицер назвал «штурмовые полки» феноменом этой войны и указал на необходимость доктрины их использования.

1000-1700 человек составляет численность каждого отдельного штурмового полка ВСУ. В состав подразделения входят два-три штурмовых батальона, а также отдельные подразделения, включая батальоны беспилотных систем и танковые роты (до 10 танков)

Большинство подразделений Штурмовых войск ВСУ были сформированы в марте 2022 года как батальоны территориальной обороны и масштабированы до отдельных полков в конце 2024 — начале 2025 года. Исключением является 1-й ОШП, начавший существование в 2016 году как штурмовая рота «Волки да Винчи» Добровольческого Украинского корпуса (ДУК) «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в России).

Командующим Штурмовыми войсками ВСУ был назначен бывший командир 33-го ОШП, полковник Валентин Манько. В 2014 году Манько продал свою сельскохозяйственную технику для закупки военного снаряжения и вступил в ряды ДУК, став командиром роты, однако затем бежал из страны после выдвинутых обвинений в разбое. В 2022 году Манько создал добровольческий отряд, разросшийся до 3000 бойцов и ставший сначала батальном, а затем отдельным полком.

Как оснащены штурмовые подразделения ВСУ

Изначально штурмовые батальоны ВСУ использовали исключительно советское стрелковое оружие, а также гражданские дроны и даже автомобили. Например, 210-й ОШП получил название «Берлинго» из-за фургонов Citroen Berlingo, которые подразделению передали волонтеры в самом начале конфликта с Россией.

По мере роста значимости ОШП менялось и их вооружение: в частности, батальон «Волки да Винчи» довольно быстро получил в распоряжение танки Т-72, а также западные гусеничные бронетранспортеры М113 и FV103 Spartan. 210-й ОШП сменил гражданские фургоны на танки Т-64БВ, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и испанские самоходные минометы Alakran на базе внедорожника URO VAMTAC.

В свою очередь, на вооружении 225-го полка находятся немецкие боевые машины пехоты Marder и украинские бронеавтомобили «Козак», а также ручные пулеметы M249, активно использовавшиеся подразделением в ходе вторжения ВСУ в Курскую область.

В мае 2025 года в составе 425-го ОШП была создана первая в истории ВСУ штурмовая мотоциклетная рота. Парные расчеты с автоматами АКС-74У по замыслу командования должны стремительно прорываться к позициям Вооруженных сил России и осуществлять штурмовые действия. Отмечается, что полк использовал опыт российских военных в создании подразделения.

Почему штурмовые войска назвали «гвардией Сырского»?

По мере развития ОШП в украинских Telegram-каналах появилось их ироничное прозвище — «гвардия Сырского». Такое название связано с практикой главнокомандующего ВСУ по переброске элитных подразделений с одного участка фронта на другой в качестве «пожарных команд» для удержания линии фронта.

Отдельно стоит отметить приверженность Сырского к наступлениям небольшими маневренными подразделениями: так он спланировал контрнаступление ВСУ в Харьковской области в сентябре 2022 года и начальный этап вторжения в Курскую область. Штурмовые полки с их относительно небольшой численностью и качественным оснащением подходят под оба типа задач

Однако методы действия ОШП зачастую сложно описать как высококвалифицированные: источники в российских силовых структурах регулярно указывают на их высокий процент потерь и существование фактических подразделений смертников. Украинские офицеры и комментаторы также сомневаются в высокой эффективности подразделений, приводя в пример действия 425-го ОШП под Шевченко в районе подконтрольного Киеву Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).

У меня до сих пор психологическая травма от того, как «Скала» зимой 15 раз подряд штурмовала соседнюю от моей бригады посадку Telegram-канал «Голос Хортицы»

Для чего ВСУ планируют использовать штурмовые полки?

Как подчеркнул Андрей Ковалев, Штурмовые войска ВСУ будут использоваться для прорыва обороны Вооруженных сил России, а также захвата важного участка местности или населенного пункта. По его словам, штурмовые полки применяются в составе штурмовых рот или батальонов в отрыве от своих частей в полосах бригад ВСУ, теряющих позиции.

Они не имеют собственных участков и полос обороны и не предназначены для ее ведения. Их задача — вести наступательные, штурмовые и рейдовые действия Андрей Ковалев спикер Генерального штаба ВСУ

Как отмечает «Голос Хортицы», «ни одна хоть сколько-то масштабная контратака» ВСУ не проводилась без участия штурмовых полков. В частности, в настоящий момент подразделения 225-го и 425-го ОШП одновременно участвуют как во встречных боях в Сумской области, так и в сдерживании прорыва Вооруженных сил России в районе Доброполья в ДНР.

По словам спикера Генштаба ВСУ, между Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) и Штурмовыми войсками украинской армии есть существенные различия: подразделения десантников могут использоваться как для прорывов на оперативную глубину фронта (20-30 километров), так и для обороны важнейших участков фронта. Однако «Голос Хортицы» указывает, что фактические намерения украинского военного командования существенно отличаются от заявлений.

8-й корпус ДШВ — корпус наступления. Это особо не скрывает ни командир 8-го КДШВ полковник [Дмитрий] Волошин, ни командиры бригад корпуса Telegram-канал «Голос Хортицы»

Офицер ВСУ отметил, что сейчас 8-й корпус ВСУ развернут на уровне отдельных подразделений в Сумской области и подконтрольных территориях ДНР. Однако он допустил использование Сырским десантников для совершенно других операций.