18 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский анонсировал появление отдельного управления штурмовых войск в составе украинской армии. Генерал назвал штурмовые подразделения одной из двух «перспективных структур» наряду с Силами беспилотных систем ВСУ.
Что касается штурмовых войск, то сначала было создано буквально три батальона, они масштабировались в полки, и сейчас мы имеем мощный комплект этих частей, которые воюют по всему фронту
Спустя месяц, 17 сентября, связанный с руководством одной из украинских бригад Telegram-канал «Голос Хортицы» сообщил о формальном учреждении Штурмового управления войск ВСУ, подчиняющегося непосредственно Сырскому и не входящего в состав видов войск, в частности, Сухопутных войск. По словам автора канала, такое решение было принято для упрощения комплектации отдельных штурмовых частей. 22 сентября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев выступил с официальным подтверждением создания Штурмовых войск.
Штурмовые подразделения стали одной из важнейших частей ВСУ за время вооруженного конфликта с Россией, участвуя в боях на ключевых участках фронта. Сформированные в 2022 году на основе батальонов из мобилизованных, они стали «пожарными командами» украинской армии наряду с уже существовавшими элитными частями. В чем заключается феномен штурмовых подразделений, какую роль они играют в ВСУ и почему их называют «гвардией Сырского», — разбиралась «Лента.ру».
Кто вошел в состав Штурмовых войск ВСУ?
В состав Штурмовых войск ВСУ вошли следующие подразделения:
- 1-й отдельный штурмовой полк (ОШП), созданный на основе 1-го отдельного штурмового батальона (ОШБ)
- 33-й ОШП, созданный на основе 33-го ОШБ
- 210-й ОШП, созданный на основе 210-го отдельного батальона специального назначения. В состав подразделения входит состав 20-го отдельного батальона специального назначения «Украина»
- 225-й ОШП, созданный на основе 225-й батальона 127-й бригады ВСУ. В состав также входят штурмовая группа «Morok» и танковая рота белорусских наемников «Тур»
- 425-й ОШП «Скала». В состав подразделения входит батальон «Шквал», набранный в том числе из заключенных
При этом, по информации «Голоса Хортицы», отдельные штурмовые батальоны и бригады, например, сформированная из бывших участников «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Третья отдельная штурмовая бригада, остались в составе Сухопутных войск ВСУ. Украинский офицер назвал «штурмовые полки» феноменом этой войны и указал на необходимость доктрины их использования.
составляет численность каждого отдельного штурмового полка ВСУ. В состав подразделения входят два-три штурмовых батальона, а также отдельные подразделения, включая батальоны беспилотных систем и танковые роты (до 10 танков)
Большинство подразделений Штурмовых войск ВСУ были сформированы в марте 2022 года как батальоны территориальной обороны и масштабированы до отдельных полков в конце 2024 — начале 2025 года. Исключением является 1-й ОШП, начавший существование в 2016 году как штурмовая рота «Волки да Винчи» Добровольческого Украинского корпуса (ДУК) «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в России).
Командующим Штурмовыми войсками ВСУ был назначен бывший командир 33-го ОШП, полковник Валентин Манько. В 2014 году Манько продал свою сельскохозяйственную технику для закупки военного снаряжения и вступил в ряды ДУК, став командиром роты, однако затем бежал из страны после выдвинутых обвинений в разбое. В 2022 году Манько создал добровольческий отряд, разросшийся до 3000 бойцов и ставший сначала батальном, а затем отдельным полком.
Как оснащены штурмовые подразделения ВСУ
Изначально штурмовые батальоны ВСУ использовали исключительно советское стрелковое оружие, а также гражданские дроны и даже автомобили. Например, 210-й ОШП получил название «Берлинго» из-за фургонов Citroen Berlingo, которые подразделению передали волонтеры в самом начале конфликта с Россией.
По мере роста значимости ОШП менялось и их вооружение: в частности, батальон «Волки да Винчи» довольно быстро получил в распоряжение танки Т-72, а также западные гусеничные бронетранспортеры М113 и FV103 Spartan. 210-й ОШП сменил гражданские фургоны на танки Т-64БВ, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и испанские самоходные минометы Alakran на базе внедорожника URO VAMTAC.
В свою очередь, на вооружении 225-го полка находятся немецкие боевые машины пехоты Marder и украинские бронеавтомобили «Козак», а также ручные пулеметы M249, активно использовавшиеся подразделением в ходе вторжения ВСУ в Курскую область.
В мае 2025 года в составе 425-го ОШП была создана первая в истории ВСУ штурмовая мотоциклетная рота. Парные расчеты с автоматами АКС-74У по замыслу командования должны стремительно прорываться к позициям Вооруженных сил России и осуществлять штурмовые действия. Отмечается, что полк использовал опыт российских военных в создании подразделения.
Почему штурмовые войска назвали «гвардией Сырского»?
По мере развития ОШП в украинских Telegram-каналах появилось их ироничное прозвище — «гвардия Сырского». Такое название связано с практикой главнокомандующего ВСУ по переброске элитных подразделений с одного участка фронта на другой в качестве «пожарных команд» для удержания линии фронта.
Отдельно стоит отметить приверженность Сырского к наступлениям небольшими маневренными подразделениями: так он спланировал контрнаступление ВСУ в Харьковской области в сентябре 2022 года и начальный этап вторжения в Курскую область. Штурмовые полки с их относительно небольшой численностью и качественным оснащением подходят под оба типа задач
Однако методы действия ОШП зачастую сложно описать как высококвалифицированные: источники в российских силовых структурах регулярно указывают на их высокий процент потерь и существование фактических подразделений смертников. Украинские офицеры и комментаторы также сомневаются в высокой эффективности подразделений, приводя в пример действия 425-го ОШП под Шевченко в районе подконтрольного Киеву Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).
У меня до сих пор психологическая травма от того, как «Скала» зимой 15 раз подряд штурмовала соседнюю от моей бригады посадку
Для чего ВСУ планируют использовать штурмовые полки?
Как подчеркнул Андрей Ковалев, Штурмовые войска ВСУ будут использоваться для прорыва обороны Вооруженных сил России, а также захвата важного участка местности или населенного пункта. По его словам, штурмовые полки применяются в составе штурмовых рот или батальонов в отрыве от своих частей в полосах бригад ВСУ, теряющих позиции.
Они не имеют собственных участков и полос обороны и не предназначены для ее ведения. Их задача — вести наступательные, штурмовые и рейдовые действия
Как отмечает «Голос Хортицы», «ни одна хоть сколько-то масштабная контратака» ВСУ не проводилась без участия штурмовых полков. В частности, в настоящий момент подразделения 225-го и 425-го ОШП одновременно участвуют как во встречных боях в Сумской области, так и в сдерживании прорыва Вооруженных сил России в районе Доброполья в ДНР.
По словам спикера Генштаба ВСУ, между Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) и Штурмовыми войсками украинской армии есть существенные различия: подразделения десантников могут использоваться как для прорывов на оперативную глубину фронта (20-30 километров), так и для обороны важнейших участков фронта. Однако «Голос Хортицы» указывает, что фактические намерения украинского военного командования существенно отличаются от заявлений.
8-й корпус ДШВ — корпус наступления. Это особо не скрывает ни командир 8-го КДШВ полковник [Дмитрий] Волошин, ни командиры бригад корпуса
Офицер ВСУ отметил, что сейчас 8-й корпус ВСУ развернут на уровне отдельных подразделений в Сумской области и подконтрольных территориях ДНР. Однако он допустил использование Сырским десантников для совершенно других операций.
В планах высвободить эти силы и угрожать врагу серьезной наступательной группировкой