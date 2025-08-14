ВСУ перебросили «Азов» и элитные части для сдерживания российских войск под Красноармейском. Как это изменит ситуацию на фронте?

«ВХ»: ВСУ нетипично пытаются сдержать прорыв ВС России в районе Доброполья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нетипично пытаются сдержать наступление Вооруженных сил (ВС) России в районе подконтрольного Киеву Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР), замалчивая действия по отражению прорыва. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

Это создает ощущение либо срочного, не до конца скоординированного реагирования, либо осознанного замалчивания текущих потерь и проблем Telegram-канал «Военная хроника»

По оценкам «ВХ», ВСУ на данный момент не смогли стабилизировать линию фронта к северо-востоку от подконтрольного Киеву Красноармейска (украинское название — Покровск). На это указывает отсутствие видеоматериалов с данного участка фронта, а также ограниченные заявления о переброске подкреплений и якобы сдерживании прорыва.

ВСУ перебросили «Азов» и другие элитные части

Утром в понедельник, 12 августа, под Красноармейск в срочном порядке был переброшен 1-й корпус Национальной гвардии Украины (КНГУ) «Азов» (признан террористическим и экстремистским, запрещен в России). В подразделении заявили, что «обстановка остается сложной и динамичной».

При этом, по сообщениям западных OSINT-аналитиков, «Азов» развертывается не непосредственно на передовой, а в тылу на линии Доброполье — Краматорск

По информации итальянского OSINT-аналитика Playfra, на линию прорыва Золотой Колодезь — Доброполье переброшена 4-я бригада НГУ «Рубеж», усиленная 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Также прорыв на север и на восток в сторону Дружковки и Краматорска пытаются сдержать:

третья сводная бригада Национальной полиции Украины «Корд»;

механизированный батальон «Волки Да Винчи»;

25-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ;

82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.

По мнению «ВХ», из-за развертывания частей корпуса «Азова» кульминация текущей фазы боев под Добропольем смещается на 24-48 часов. Авторы отмечают, что обе стороны могут подтянуть подкрепления: ВС России в случае введения дополнительных войск могут развить прорыв, а ВСУ в случае успеха смогут стабилизировать фронт на этом участке.

«ВХ» подчеркивает, что текущая линия фронта позволяет российским войскам ударить как на север, так и на восток в сторону Дружковки и Краматорска. Также в числе вероятных направлений удара называется населенный пункт Гришино к северо-западу от Красноармейска, взятие которого фактически позволит замкнуть группировку ВСУ в этом городе в окружение.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВС России прорвали линию укреплений в тылу ВСУ

Как заявил французский OSINT-аналитик Клеман Молен, благодаря наступлению на Золотой Колодезь российские войска вышли на «новую линию Донбасса» — цепь укреплений ВСУ в 20 километрах от линии фронта. При этом, по его словам, инженеры ВСУ продолжают фортификационные работы всего лишь в четырех километрах от линии боевого соприкосновения.

Ключевая проблема — украинские укрепления не позволяют украинцам использовать бронетехнику. Поэтому эта операция [по отражению прорыва в районе Рубежного] представляется трудновыполнимой Клеман Молен OSINT-аналитик

Молен отметил, что выкопанные рвы в районе населенного пункта Рубежное не смогли оставить продвижение малых пехотных групп ВС России. Он подчеркнул, что для спасения Красноармейска ВСУ необходимо начать на данном участке контрнаступление.

Украинские военные указали на риск новых прорывов фронта

Бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козель заявил об экстренном выводе штабов ВСУ из Краматорска и Славянска. Командование объединенной украинской группировкой на Донбассе располагалось там с конца 2014 года. Он также рассказал о постоянной угрозе FPV-дронов ВС России.

Конечно, мы не бросим туда свои резервы, которых у нас нет. Знаете, кого мы туда бросим? Мы бросим войска с других направлений фронта. Возможно, снимем частично где-нибудь Анатолий Козель бывший командир 53-й ОМБр ВСУ

Как отмечает Playfra, командование ВСУ уже перебросило для сдерживания прорыва подразделения с других ключевых участков фронта. В частности, 93-я ОМБр ВСУ ранее держала оборону в окрестностях Часова Яра.

Помимо 93-й ОМБр, украинское командование перебросило бригаду «Корд» с дзержинского (торецкого) направления, а также ранее воевавшую на сумском направлении 82-ю бригаду

На проблемы с затыканием дыр указывает и связанный с руководством одной из бригад ВСУ Telegram-канал «Голос Хортицы». По словам анонимного украинского офицера, переброской «Азова» ВСУ оголили другие участки фронта, в то время как части ВС России на данный момент действуют под Добропольем исключительно своими силами.

Вместо системных решений мы вновь прибегаем к затыканию дырок путем переброски плюс-минус укомплектованных бригад с относительно спокойного направления Telegram-канал «Голос Хортицы»

«Голос Хортицы» также указывает на практику использования отдельных батальонов элитных бригад в качестве «пожарных бригад». По его информации, бригада НГУ «Рубеж» распределена между покровским (красноармейским) направлением и районом подконтрольного Киеву Северска в ДНР.

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

В свою очередь, Клеман Молен подчеркивает, что ВСУ уже рискуют столкнуться прорывом фронта в районе Лимана в ДНР и возле Купянска в Харьковской области.