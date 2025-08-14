Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:59, 14 августа 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили «Азов» и элитные части для сдерживания российских войск под Красноармейском. Как это изменит ситуацию на фронте?

«ВХ»: ВСУ нетипично пытаются сдержать прорыв ВС России в районе Доброполья
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нетипично пытаются сдержать наступление Вооруженных сил (ВС) России в районе подконтрольного Киеву Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР), замалчивая действия по отражению прорыва. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

Это создает ощущение либо срочного, не до конца скоординированного реагирования, либо осознанного замалчивания текущих потерь и проблем

Telegram-канал «Военная хроника»

По оценкам «ВХ», ВСУ на данный момент не смогли стабилизировать линию фронта к северо-востоку от подконтрольного Киеву Красноармейска (украинское название — Покровск). На это указывает отсутствие видеоматериалов с данного участка фронта, а также ограниченные заявления о переброске подкреплений и якобы сдерживании прорыва.

ВСУ перебросили «Азов» и другие элитные части

Утром в понедельник, 12 августа, под Красноармейск в срочном порядке был переброшен 1-й корпус Национальной гвардии Украины (КНГУ) «Азов» (признан террористическим и экстремистским, запрещен в России). В подразделении заявили, что «обстановка остается сложной и динамичной».

При этом, по сообщениям западных OSINT-аналитиков, «Азов» развертывается не непосредственно на передовой, а в тылу на линии Доброполье — Краматорск

По информации итальянского OSINT-аналитика Playfra, на линию прорыва Золотой Колодезь — Доброполье переброшена 4-я бригада НГУ «Рубеж», усиленная 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Также прорыв на север и на восток в сторону Дружковки и Краматорска пытаются сдержать:

  • третья сводная бригада Национальной полиции Украины «Корд»;
  • механизированный батальон «Волки Да Винчи»;
  • 25-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ;
  • 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.

По мнению «ВХ», из-за развертывания частей корпуса «Азова» кульминация текущей фазы боев под Добропольем смещается на 24-48 часов. Авторы отмечают, что обе стороны могут подтянуть подкрепления: ВС России в случае введения дополнительных войск могут развить прорыв, а ВСУ в случае успеха смогут стабилизировать фронт на этом участке.

«ВХ» подчеркивает, что текущая линия фронта позволяет российским войскам ударить как на север, так и на восток в сторону Дружковки и Краматорска. Также в числе вероятных направлений удара называется населенный пункт Гришино к северо-западу от Красноармейска, взятие которого фактически позволит замкнуть группировку ВСУ в этом городе в окружение.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВС России прорвали линию укреплений в тылу ВСУ

Как заявил французский OSINT-аналитик Клеман Молен, благодаря наступлению на Золотой Колодезь российские войска вышли на «новую линию Донбасса» — цепь укреплений ВСУ в 20 километрах от линии фронта. При этом, по его словам, инженеры ВСУ продолжают фортификационные работы всего лишь в четырех километрах от линии боевого соприкосновения.

Ключевая проблема — украинские укрепления не позволяют украинцам использовать бронетехнику. Поэтому эта операция [по отражению прорыва в районе Рубежного] представляется трудновыполнимой

Клеман МоленOSINT-аналитик

Молен отметил, что выкопанные рвы в районе населенного пункта Рубежное не смогли оставить продвижение малых пехотных групп ВС России. Он подчеркнул, что для спасения Красноармейска ВСУ необходимо начать на данном участке контрнаступление.

Материалы по теме:
«У ВСУ острейший оперативный кризис» Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе. Как это изменит ситуацию на фронте?
«У ВСУ острейший оперативный кризис»Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе. Как это изменит ситуацию на фронте?
12 августа 2025
На Западе предложили Украине два способа избежать провала на фронте. К чему готовятся ВСУ?
На Западе предложили Украине два способа избежать провала на фронте. К чему готовятся ВСУ?
11 июля 2025
«Это часть большой операции» Российские части взяли Часов Яр. Почему бои за него шли больше года и как это повлияет на ход СВО?
«Это часть большой операции»Российские части взяли Часов Яр. Почему бои за него шли больше года и как это повлияет на ход СВО?
1 августа 2025

Украинские военные указали на риск новых прорывов фронта

Бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козель заявил об экстренном выводе штабов ВСУ из Краматорска и Славянска. Командование объединенной украинской группировкой на Донбассе располагалось там с конца 2014 года. Он также рассказал о постоянной угрозе FPV-дронов ВС России.

Конечно, мы не бросим туда свои резервы, которых у нас нет. Знаете, кого мы туда бросим? Мы бросим войска с других направлений фронта. Возможно, снимем частично где-нибудь

Анатолий Козельбывший командир 53-й ОМБр ВСУ

Как отмечает Playfra, командование ВСУ уже перебросило для сдерживания прорыва подразделения с других ключевых участков фронта. В частности, 93-я ОМБр ВСУ ранее держала оборону в окрестностях Часова Яра.

Помимо 93-й ОМБр, украинское командование перебросило бригаду «Корд» с дзержинского (торецкого) направления, а также ранее воевавшую на сумском направлении 82-ю бригаду

На проблемы с затыканием дыр указывает и связанный с руководством одной из бригад ВСУ Telegram-канал «Голос Хортицы». По словам анонимного украинского офицера, переброской «Азова» ВСУ оголили другие участки фронта, в то время как части ВС России на данный момент действуют под Добропольем исключительно своими силами.

Вместо системных решений мы вновь прибегаем к затыканию дырок путем переброски плюс-минус укомплектованных бригад с относительно спокойного направления

Telegram-канал «Голос Хортицы»

«Голос Хортицы» также указывает на практику использования отдельных батальонов элитных бригад в качестве «пожарных бригад». По его информации, бригада НГУ «Рубеж» распределена между покровским (красноармейским) направлением и районом подконтрольного Киеву Северска в ДНР.

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

В свою очередь, Клеман Молен подчеркивает, что ВСУ уже рискуют столкнуться прорывом фронта в районе Лимана в ДНР и возле Купянска в Харьковской области.

По его словам, ВС России на купянском направлении уже начали использовать тактику проникновения малых пехотных групп, которая привела к прорыву под Красноармейском

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    По делу о пытках российских военнопленных вынесен приговор

    Уехавшие из России Гузеева и Кудрявцева сфотографировались и признались друг другу в любви

    Россияне изменили отношение к дачам

    Трамп высказался о совместной пресс-конференции с Путиным

    Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

    В Таиланде поймали оружейного барона из России

    Российский спецборт приземлился на Аляске

    В Кремле оценили важность мнения Украины на переговорах Путина с Трампом

    Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости