На Западе заговорили о действующих против России тайных силах

Политолог Крайнер: Связанные с Форин-офисом силы втягивают страны в конфликты

Политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил о неких силах, которые связаны с британским Форин-офисом, и именно они действуют против России и втягивают страны в конфликты.

Крайнер подчеркнул, что никто не хотел конфликта ни на Украине, ни в Иране, но они все равно начались.

«Может быть, какая-то радикальная правая часть украинского политического класса хотела войны с Россией и так далее. Но как-то так получается, что силы, втягивающие нас в бесконечные войны, все-таки берут верх. <…> Они как-то связаны с британским Форин-офисом», — добавил политолог.

Эксперт добавил, что по мере развития политического кризиса эти силы сами же начинают себя выдавать. В том числе, в этом могут быть замешаны американские неоконсерваторы.

Ранее латвийский депутат Алексей Росликов заявил о двух шагах до краха Европейского союза.